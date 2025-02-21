В Киеве мужчина стрелял в сторону людей в парке Партизанской славы. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева мужчина открыл стрельбу в парке Партизанской славы. Нарушителя оперативно задержали и разоружили.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". В дальнейшем со злоумышленником будут общаться следственные полиции.

Как рассказали муниципалы, в четверг, 20 февраля, во время патрулирования Парка Партизанской славы в Дарницком районе Киева они услышали звуки выстрелов.

"Когда они начали приближаться, злоумышленник скрылся за деревьями и произвел несколько выстрелов в сторону охранников. Благодаря слаженным действиям муниципалы обезоружили и задержали мужчину, который находился в неадекватном состоянии и агрессивно вел себя. На место происшествия вызвали сотрудников полиции", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Голосеевском районе Киева ссора между владельцами собак едва не окончилась убийством. Схватка сначала возникла между домашними любимцами, а затем между их хозяевами, когда один из них выстрелил другому в лицо из травматического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к стрельбе из автомата на СТО. Инцидент произошел в понедельник, 20 января, в Дарницком районе столицы.

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