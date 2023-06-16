На Киевщине в результате ракетного удара РФ повреждены дома, среди пострадавших дети: известно подробности. Фото

В одном из районов Киевской области во время воздушной атаки страны-террориста РФ в пятницу, 16 июня, обломками ракет были повреждены частные дома. В результате начался пожар, пострадали взрослые и дети.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он призвал жителей региона не игнорировать сообщения об опасности.

"В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Начался пожар. Есть пострадавшие. На месте работает полиция, медики и ГСЧС. Призываю всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях", – сообщил Небытов.

Как уточнили в прокуратуре Киевской области, по фактам нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное производство. Виновным оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы.

"По данным следствия, вооруженные силы страны – агрессора совершили очередную ракетную атаку на Киевщину. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин. Пострадала 82-летняя женщина, а также ранение получил водитель автомобиля, ехавшего по автодороге", – уточнили в пресс-службе.

Позже глава полиции Киевщины сообщил, что кроме того пострадали двое детей. Пострадавшую бабушку отбросило ударной волной. В общей сложности повреждено более 30 домов.

Напомним, ночью 13 июня силы ПВО сбили все воздушные цели, которыми Россия пыталась атаковать Киев. На подлете в столицу были сбиты крылатые ракеты Х-101/555.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска запустили ракеты по Украине из Черного моря, они летели в направлении Киева, воздушная тревога объявлена практически по всей территории Украины. По предварительным данным, силам ПВО удалось сбить 6 крылатых ракет "Калибр" и 6 аэробалистических "Кинжалов".

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