В Киевской области в результате пожара в частном доме погибла женщина. Подробности трагедии

В Фастовском районе Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в одной из комнат тело женщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранителями.

По словам спасателей, 13 сентября в 21:20 к ним поступило сообщение о пожаре в селе Большие Гуляки на улице Школьной.

"По прибытию на место вызова было обнаружено, что горит жилой дом на площади 78 квадратных метров и рядом находится хозяйственная постройка. Во время проведения разведки было обнаружено тело погибшей женщины 1962 года рождения. Пожар ликвидирован в 23:30", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Подольском районе Киева в понедельник, 9 сентября, произошел пожар на территории станции шиномонтажа. Столб черного дыма, возникший на месте происшествия, можно было увидеть в нескольких районах столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Глеваха Киевской области спасатели тушили пожар в частном доме на площади 225 квадратных метров. Благодаря действиям бойцов ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на другие дома.

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