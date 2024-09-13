Огонь чуть не распространился на другие жилища: в Киевской области произошел масштабный пожар в частном доме. Фото

В поселке Глеваха в Киевской области спасатели тушили пожар в частном доме на площади 225 квадратных метров. Благодаря действиям бойцов ГСЧС удалось предотвратить распространение огня на другие дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 12 сентября в 19:14 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о пожаре в поселке Глеваха на улице Кожарова.

"По прибытию было установлено, что горит частный двухэтажный жилой дом, существует угроза распространения огня на соседние дома. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие здания. Пожар ликвидирован в 21:06 на площади 225 кв. м", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Киевской области спасатели в течение 9 сентября 107 раз выезжали ликвидировать возгорание в экосистемах. Общая площадь всех пожаров составляет более 40 га.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в понедельник, 9 сентября, произошел пожар на территории станции шиномонтажа. Столб черного дыма, возникший на месте происшествия, можно было увидеть в нескольких районах столицы.

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