В Киеве на Подоле горела станция шиномонтажа: дым от пожара видели в нескольких районах столицы. Фото и видео

В Подольском районе Киева в понедельник, 9 сентября, произошел пожар на территории шиномонтажной станции. Столб черного дыма, возникший на месте происшествия, можно было увидеть в нескольких районах столицы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"Сильный пожар на автомойке по улице Кирилловской. Это дальше от Почайны, как и дым, виден из Оболони, он как раз от этого пожара. На месте работают все службы", – говорится в сообщении соцсетей.

В пресс-службе ГСЧС Киева нам подтвердили информацию о пожаре. По словам спасателей, огонь возник на территории шиномонтажной станции. В настоящее время возгорание ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Информация о пострадавших или пострадавших не поступала.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время тушения травяного настила спасатели обнаружили тело 82-летней женщины. Предварительно пенсионерка погибла во время обжига сухостоя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 7 сентября, произошел масштабный пожар в районе залива Верблюд. Образовавшийся на месте дым виден в нескольких районах города.

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