В Киевской области в поле нашли российскую крылатую ракету. Подробности и фото

В одном из районов Киевской области местные жители обнаружили в поле российскую крылатую ракету класса "воздух – земля" Х-69. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам пиротехников, в Киевской области местные жители заметили в поле большой подозрительный объект и сообщили об этом Службе спасения "101".

"В ходе обследования специалисты идентифицировали находку как новейшую российскую высокоточную крылатую ракету класса "воздух – земля" Х-69. Саперы успешно обезвредили ракету, после чего она была изъята и передана специалистам для дальнейшего изучения", -– добавили в ГСЧС.

Х-69 – российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 представляет собой модификацию ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста с окружающим фоном.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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