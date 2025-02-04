В Киевской области лесник нашел боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В одном из районов Киевской области лесник, обходя территорию, обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"На севере Киевской области лесник, осматривая территорию, наткнулся на подозрительный предмет, похожий на часть беспилотного летательного аппарата. Не теряя времени, он сообщил о находке специалистам", – рассказали в пресс-службе.

Оперативно приехавшие на место происшествия саперы установили, что лесник нашел боевую часть БпЛА "Герань-2". Взрывоопасный предмет был изъят и доставлен для дальнейшего уничтожения в установленном порядке.

Shahed-136, или "Герань-2", (в российской армии) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

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