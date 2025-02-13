В Киевской области в поле нашли боевую часть русского дрона. Подробности и фото

В одном из районов Киевской области местные жители обнаружили обломки российского БПЛА и его боевую часть. Чтобы уничтожить взрывоопасную находку на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам правоохранителей, 12 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о найденных остатках БПЛА вблизи одного из населенных пунктов области, после очередной атаки страны-террориста РФ.

"Взрывотехники прибыли на место происшествия, обследовали объект и обнаружили неразорванную боевую часть. Полицейские провели контролируемое уничтожение взрывоопасного предмета", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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