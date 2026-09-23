В Киевской области столкнулись два легковых автомобиля, среди пострадавших есть ребенок. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства и причины аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение о ДТП в Бучанском районе на 58-м километре автодороги "Киев – Чоп". Предварительно полицейские установили, что 40-летний водитель автомобиля Audi Q8 не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla.

"В результате ДТП 49-летняя и 16-летняя пассажирки автомобиля Toyota получили телесные повреждения и были госпитализированы", – уточнили в пресс-службе.

Главные истории дня

По факту аварии с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области водитель легковушки на скорости вылетел на тротуар и сбил женщину. Как выяснилось, злоумышленник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

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