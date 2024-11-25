В Киевской области спасатели вынесли из горящего дома пенсионера. Подробности и фото

В селе Чубинцы Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли пенсионера, который не мог самостоятельно передвигаться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 ноября в 2:05 них поступило сообщение о пожаре в селе Чубинцы на улице Шевченко, Сквирской территориальной общине.

"По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что горит веранда жилого дома и, по словам очевидцев, стало известно, что в доме находится мужчина с ограниченными двигательными возможностями. Спасатели вынесли на свежий воздух мужчину 1939 года рождения и передали его медицинским работникам. Пожар ликвидирован в 3:12", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, среди которых есть ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажки. К сожалению, в результате возгорания погиб мужчина, еще две женщины пострадали.

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