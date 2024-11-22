В Киеве произошел пожар в многоэтажке: есть погибший и пострадавшие. Подробности, фото и видео

В Подольском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажки. К сожалению, в результате возгорания погиб, а еще две женщины – пострадали.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства возникновения огня установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, в пятницу, 22 ноября, в 1:51 в них поступило сообщение о пожаре на улице Светлицкого, 24-А.

"Горела комната в одной из квартир на 7 этаже 9-этажки. Пожар был ликвидирован в 2:47 на площади 10 квадратных метров. В ходе гашения обнаружено тело мужского пола. Также в результате пожара пострадали две женщины, после осмотра медиками от госпитализации они отказались. Еще 28 человек выведены спасателями с верхних этажей на свежий воздух", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в ночь с 17 на 18 ноября горела квартира на 9 этаже жилого дома. В результате пожара пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, среди которых есть ребенок.

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