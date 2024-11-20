В Киеве произошел пожар в многоэтажке: среди пострадавших есть ребенок. Подробности, фото и видео

В Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, среди которых есть ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в среду, 20 ноября, в 7.59 они получили сообщение о пожаре на проспекте Соборности, 17/2. Как оказалось, горела квартира на 4 этаже 8-этажного жилого дома. Огонь был ликвидирован в 8:32 на площади в 40 квадратных метров.

"До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из квартиры, где возник пожар, самостоятельно эвакуировались женщина и ребенок. Они были переданы медикам для осмотра. Также, в ходе тушения и разведки, с верхних этажей было выведено 20 человек на свежий воздух", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в поселке Ставище Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в ночь с 17 на 18 ноября горела квартира на 9 этаже жилого дома. В результате пожара пострадали два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!