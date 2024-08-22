В Киевской области саперы нашли боевую часть российского дрона-камикадзе. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области была обнаружена боевая часть беспилотника типа Shahed 136. Опасную находку изъяли саперы и вывезли для дальнейшего уничтожения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В селе Пилиповичи Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили боевую часть беспилотника типа Shahed-136", – говорится в сообщении.

На месте происшествия специалисты изъяли опасный предмет и транспортировали для уничтожения на специальный полигон.

Напомним, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника Shahed 136. Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из сел Бучанского района Киевской области местный житель обнаружил на своем земельном участке в кустарниках российский противотанковый гранатомет. Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!