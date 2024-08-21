В Киевской области мужчина нашел на своем участке в кустарниках российский противотанковый гранатомет. Фото

В одном из сел Бучанского района Киевской области местный житель обнаружил на своем земельном участке в кустарниках российский противотанковый гранатомет. Чтобы удалить опасную находящуюся на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

Все началось с тревожного звонка от жителя одного из сел Бучанского района области, который заметил подозрительный предмет на своем земельном участке в кустарниках. Поскольку большинство домов в селе пострадали в результате вражеских атак, мужчина сразу заподозрил, что находка может быть опасной", – рассказали в пресс-службе.

Прибывшие на место подтвердили, что обнаруженный предмет – это вражеский ручной противотанковый гранатомет, его затем изъяли.

Напомним, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в одном из лесопарковых хозяйств города обнаружили обломки вражеской ракеты. На месте происшествия саперы изъяли 60 "опасных мячиков" – суббоеприпасов от кассетной части Х-101.

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