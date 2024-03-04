В Киевской области произошел взрыв: разрушен дом, есть пострадавшая. Фото и видео

В селе Триполье Киевской области в понедельник, 4 марта, произошел взрыв в частном жилом доме. В результате этого здание было разрушено, пострадала женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 4 марта в 05:46 в них поступило сообщение о взрыве в жилом доме в селе Триполье на улице Тюленина.

"По прибытию было установлено, что произошел взрыв и разрушение частного жилого дома, в результате чего возник пожар. В результате происшествия подверглась термическим ожогам женщина 1954 года рождения. Пожар ликвидирован в 06:35", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, 2 марта, в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава. А спасенный мужчина спал на пеньке посреди огня.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 3 марта в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Горело отдельно стоящее отселенное здание, обошлось без жертв и пострадавших.

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