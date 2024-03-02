В Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. Видео и подробности

В селе Новые Петровцы Киевской области бойцы ГСЧС благодаря дрону не только вовремя обнаружили пожар, но и спасли жизнь мужчины. Пострадавший спал на пне среди горящей травы.

Об этом сообщили впресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Жителей региона призвали быть осторожными и не разжигать костры на природе.

"Шестой за последние три дня выезд на возгорание сухой травы для Вышгородских спасателей был достаточно необычным. Ведь пожар в лесопосадке вблизи села Новые Петровцы был обнаружен во время мониторинга дроном территорий самими спасателями", – рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, благодаря беспилотнику заметили, что горела трава, а в очаге пожара во время тушения нашли спавшего на пень бездомного. Огонь потушили, а пострадавшего вывели в воздух и передали медицинским работникам.

"Скорее всего, пожар возник от окурка, выпавшего из рук мужчины, а ветер раздул огонь по подсохшей траве", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бородянке Киевской области спасатели трижды выезжали на пожары, которые, сжигая траву, устроила пожилая женщина. Последний раз бойцы ГСЧС тушили фермерское поле.

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