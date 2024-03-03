В Киеве загорелся пожар на Шулявке: в сети писали, что горит киностудия Довженко. Видео

Днем 3 марта в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Горело отдельно стоящее отселенное здание, обошлось без жертв и пострадавших.

Подробности сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве. Ранее в сети писали, что этот пожар мог вспыхнуть на киностудии имени Довженко.

По данным ГСЧС, сообщение о пожаре на улице Александра Довженко в Шевченковском районе столичные спасатели получили в 11:38.

"Воспламенение произошло в отдельно стоящем отселенном здании. Пожар был ликвидирован в 12:03. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливать правоохранители", – говорится в сообщении.

В ГУ ГСЧС в Киеве также показали видео с места пожара.

Ранее в сети распространялась информация о том, что пожар мог вспыхнуть на киностудии имени Довженко на Шулявке. Об этом писали некоторые СМИ.

Напомним, накануне, 2 марта, в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава. А спасенный мужчина спал на пеньке посреди огня.

Также сообщалось, что в Киевской области спасатели трижды выезжали на вызов из-за бабушки-поджигательницы. В Бучанском районе пожилая женщина регулярно поджигала траву. На последний вызов спасатели прибыли, чтобы потушить фермерское поле.