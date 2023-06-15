В Киевской области мужчина сгорел в частном доме. Фото с места трагедии
В селе Черкасовка Киевской области в четверг, 15 июня, ночью полностью сгорел частный жилой дом. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.
По словам спасателей, сообщения о пожаре на территории Яготинского территориального общества в селе Черкасовка, к ним поступило 15 июня в 3:08.
"По прибытию на место происшествия установлено, что горит частный жилой дом по всей площади. Во время тушения возгорания бойцы ГСЧС обнаружили тело мужчины. Огонь был локализован в 4:00 и полностью ликвидирован в 5:55. К тушению пожара привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники", – рассказали в пресс-службе.
Причины пожара установят специалисты.
Напомним, 2 июня стало известно, что вблизи Бородянки в Киевской области местный житель чуть не сгорел заживо. Мужчина, выжигая цветной металл из кабелей, заснул, а в какой-то момент огонь опрокинулся на траву, в результате чего пострадавший обгорел. В больницу мужчину доставили с ожогами 75% тела.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 4 июня, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая получила ожоги головы и конечностей.
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