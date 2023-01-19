''Мы любили и будем любить ее до бесконечности'': сын погибшей в Днепре волонтерки написал последнее трогательное письмо. Фото

Масштабный ракетный обстрел города Днепр, который произошел 14 января, забрал немало жизней. Случайной жертвой российского терроризма стала волонтерка Ирина Саламатенко. Сын погибшей последнее трогательное письмо о смерти своей мамы.

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Об этом сообщил супруг Ирины Саламатенко Игорь на ее странице в Facebook. Уцелевший телефон погибшей отдали ее семье в больнице.

Ирина стала случайной жертвой, ведь в момент прилета она проходила в арке дома, что стало для нее роковым. Девушка была ранена осколками и погибла в больнице.

Как сообщил супруг Ирины, у него не имеется собственных аккаунтов в социальных сетях, поэтому он написал эти слова в Facebook погибшей жены.

"Вчера мы попрощались и провели в последний путь нашу красавицу. Наш сын Игорь (да, он тоже Игорь) самостоятельно написал письмо маме и всем, кто смог прийти на прощание. Я не исправил ни слова. Это его текст, который я с его разрешения опубликую в ее память и в ее честь", – сообщил он.

Сын Ирины Игорь посвятил эти строчки погибшей матери.

"...Невозможно передать словами, насколько это огромная трагедия для нашей семьи, для нашего района, для нашего города, для меня..... Моя мама была самой прекрасной, красивой, умной и доброй девушкой, которую я когда-либо знал. Такого человека, как моя мамочка, просто невозможно описать словами, нет таких философов, которые смогли бы подобрать такие слова, нет таких словарей, которые могли бы содержать те слова, которые подходят к ее доброте, характеру и душе, как говорит мой папа – "Она была уникальна..." И она, действительно, была просто идеальна во всём... Мы любили маму до бесконечности, и будем любить, ее улыбка заставляла улыбаться остальных, ее теплые слова заставлял чувствовать это самое тепло в груди, а её красота и внешность завораживала взгляд...", – написал Игорь.

Как добавил мальчик, Ирина была стоматологом и волонтером – она помогала украинскому народу бороться за свою свободу.

"Нагоняет черноты и столь трагичная смерть, которая произошла по вине этих бункерных убл*дков, которых мы никогда не простим и будем проклинать до конца времён всей семьёй, всей Украиной... Тем не менее, я счастлив за маму, что за её, к огромному сожалению, столь короткую жизнь, она жила ею во всех существующих в мире красках, мы всей семьёй часто путешествовали, любили и будем любить друг друга, вместе обнимались, смеялись, плакали, всегда были вместе, не смотря на обстоятельства и физические расстояния между нами, мы всегда были, есть, и будем одной и крепкой семьёй, пускай мы теперь не можем увидеть маму в нашей квартире, услышать её прекрасный ангельский голос, не можем покушать мамин вкуснейший борщик, которому могли позавидовать все повара мира, теперь я не смогу услышать её вечные "застели кровать" и "почисти зубы", я не могу написать ей, что у меня болит голова и спросить, какие таблетки выпить, чтоб полегчало, но тем не менее она осталась с нами, она никуда не ушла, я уверен, что мама, прямо сейчас, в этом зале, стоит рядом со мной и крепко обнимает, я чувствую её любовь, её теплоту, её заботу, я знаю, что она гордится мной, гордится папой, гордится всеми нами, и я буду делать все, чтобы наблюдая со стороны, Ирочка продолжала мной гордится, она была моей жизнью, и осталась моей жизнью, нашей жизнью, она рядом с нами, и внутри нас, и мы никогда не забудем маму, мы будем любить ее до конца времён, пока не воссоединимся снова на мягких и пушистых облоках. Я люблю тебя, спи спокойно, мой ангелочек...", – написал сын Ирины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 января, в Днепре похоронили волонтера Ирину Саламатенко. У нее остались двое детей – мальчик-подросток и 6-летняя дочь.