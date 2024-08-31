В Киевской области погибла женщина, которая жгла траву: всплыли детали трагедии. Фото и видео

В Киевской области 30 августа погибла женщина, сжигавшая сорняки на собственном огороде. Она не смогла справиться с огнем, который быстро распространился на площадь около 2 га, зажег два жилых дома и четыре хозяйственных здания.

Видео дня

Тело погибшей нашли спасатели ГСЧС, прибывшие тушить пожар. Подробности трагедии рассказали в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"Жгла сорняки на огороде – погубила свою жизнь и причинила ущерб соседям. Вчера в 15:00 спасатели Службы спасения Бучанского района получили сообщение о возгорании травяного настила по адресу: село Волосинь, по ул. Ковпака. Уже на месте бойцы ГСЧС обнаружили, что возгорание травяного настила распространилось на площадь 2 га и пламя перебросилось на два жилых и четыре хозяйственных здания", – говорится в сообщении.

Во время разведки пожарные нашли тело виновницы пожара – женщины 1943 года рождения.

Пожар удалось ликвидировать только к 18:09: огонь охватил 2 га площади, горели также здания общей площадью 280 кв.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на Печерске произошел пожар в доме: спасатели эвакуировали 20 человек.

Также в столице пожарные потушили пожар на территории Гидропарка.