В Киеве спасатели тушили пожар на территории Гидропарка. Подробности, фото и видео

В Киеве в субботу, 24 августа, вечером загорелось одноэтажное деревянное здание, расположенное на воде. Событие произошло на Долобецком острове на территории Гидропарка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 августа в 22:20 поступило сообщение о пожаре на острове Долобецком, на территории парка Гидропарк.

"Произошло возгорание одноэтажного деревянного здания на воде. Пожар был ликвидирован в 23.27 на площади 40 кв. м. Жертв или пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Деснянском районе Киева в лесопарковой зоне рухнули обломки сбитого российского дрона. В результате возник пожар, который оперативно потушили лесники.

В столице между станциями "Лесная" и "Черниговская" загорелась трава в непосредственной близости от линии метро. Из-за чрезвычайных событий даже останавливали движение поездов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в среду, 21 августа, произошел пожар возле станции метро "Почайна". По предварительной информации, огонь возник в здании рядом с ТЦ "Городок".

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