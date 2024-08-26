В Киеве на Печерске произошел пожар в доме: спасатели эвакуировали 20 человек. Подробности и фото

В Печерском районе Киева произошел пожар в жилом доме на бульваре Леся Украинки. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 20 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 25 августа в 23:05 в них поступило сообщение о пожаре на бульваре Леси Украинки.

"На 4 этаже девятиэтажного жилого дома произошло возгорание на балконе. В ходе тушения на свежий воздух было выведено 20 человек. Пожар был ликвидирован в 23:32 на площади 15 кв. м. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Деснянском районе Киева в лесопарковой зоне упали обломки сбитого российского дрона. В результате возник пожар, который оперативно потушили лесники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 24 августа, вечером загорелось одноэтажное деревянное здание, расположенное на воде. Событие произошло на Долобецком острове на территории Гидропарка.

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