В Киевской области обнаружили птичий грипп, контроль за оборотом продукции усилят: что известно

В столице усиливают контроль за оборотом продукции птицеводства. Такое решение было принято из-за случая гриппа птицы в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве. Дикие мигрирующие птицы представляют собой естественный резервуар для высокопатогенных вирусов.

Так, во время заседания специальной комиссии при Киевсовете было принято решение о том, чтобы усилить контроль над оборотом продукции птицеводства в городе.

"Ужесточение контроля связано с обострением эпизоотической ситуации, в частности, случая гриппа птицы среди диких перелетных птиц в селе Малая Сквирка Фурсовской сельской территориальной громады Белоцерковского района Киевской области. Там, у 4 лебедей, обнаруженных на реке Сквирка, при молекулярно-генетических исследованиях обнаружены РНК вируса гриппа типа А субтипа H5N1", – сообщили в пресс-службе.

Птичий грипп – это инфекционное заболевание птицы, вызванное вирусами гриппа А. Вирус H5N1 – это подтип вируса гриппа A, который бывает в основном у птиц, очень заразен у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к обширной группе различных вирусов гриппа, которые поначалу поражают птиц. Изредка эти вирусы гриппа могут заразить другие биологические виды, в том числе свиней и людей.

Инфицированные птицы распространяют вирус из-за своей слюны, носовых секреций и фекалий. Домашние птицы могут быть инфицированы вирусом птичьего гриппа из-за непосредственных контактов с инфицированными водоплавающими птицами или другими инфицированными птицами, либо из-за контакта с поверхностью (земля, глина или клетки), либо с материалами (вода или корм), зараженными вирусом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области выявили факты инфицирования вирусом птичьим гриппом. Болезнь переносили лебеди.

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