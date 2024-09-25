В Киевской области в одном из районов обнаружили птичий грипп: что известно

В Белоцерковском районе Киевской области обнаружены факты инфицирования вирусом птичьим гриппом. Болезнь обнаружили у лебедей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Дикие мигрирующие птицы представляют собой естественный резервуар для высокопатогенных вирусов.

Отмечается, что согласно анализам патологического материала лебедей, обнаруженных на берегу реки Сквирка села Малая Сквирка, у них был обнаружен вирус гриппа птицы типа А субтипа H5N1

"Просьба при обнаружении падежа перелетных птиц, домашней птицы, изменения поведения домашней птицы, сообщайте врачам ветеринарной медицины Белоцерковской городской государственной больницы ветеринарной медицины", – призвали в пресс-службе.

Птичий грипп – это инфекционное заболевание птицы, вызванное вирусами гриппа А. Вирус H5N1 – это подтип вируса гриппа A, который бывает в основном у птиц, очень заразен у птиц и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к обширной группе различных вирусов гриппа, которые поначалу поражают птиц. Изредка эти вирусы гриппа могут заразить другие биологические виды, в том числе свиней и людей.

Инфицированные птицы распространяют вирус из-за своей слюны, носовых секреций и фекалий. Домашние птицы могут быть инфицированы вирусом птичьего гриппа из-за непосредственных контактов с инфицированными водоплавающими птицами или другими инфицированными птицами, либо из-за контакта с поверхностью (земля, глина или клетки), либо с материалами (вода или корм), зараженными вирусом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мексике зафиксирован первый летальный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A(H5N2). Однако точный источник заражения неизвестен.

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