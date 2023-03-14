В Киевской области обнаружили две ''растяжки'' окупантов. Фото

Вблизи села Бузова в Киевской области обнаружили две "растяжки" из боевых гранат. Взрывоопасные предметы покинули российские военные, во время оккупации региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Разминирование территории региона еще не окончено.

"Две неразорванные гранаты – в боевой готовности. Устройства Ф-1 периода оккупации в поле близ села Бузова обнаружили местные жители. На месте работают правоохранители Бучанского управления полиции Киевщины и взрывотехники", – рассказали в полиции.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей области быть осторожными, особенно в местах, где велись боевые действия.

"Полицейские Киевщины предостерегают граждан осторожничать в период весенне-полевых работ и планирования отдыха на природе! В случае обнаружения взрывоопасных предметов, просим сообщать на спецлинию "102", – резюмировали в полиции.

Напомним, из-за обилия мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пяти месяцев 98 польских полицейских, прошедших специальную подготовку по разминированию, участвовали в тайной миссии в Украине. Они работали на территориях, освобожденных от русских войск, чтобы обезопасить их для мирных жителей и разрешить им вернуться домой.

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