Мины вместо зерна: часть полей Украины может оказаться недоступной для посевной

Из-за большого количества мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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Об этом заявил первый замглавы Минагропрода Украины Тарас Высоцкий. При этом для посевной будет вообще недоступен ряд районов в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В южных областях, по предварительным расчетам, можно будет очистить от мин от 30% до 60% посевных площадей. Однако точные данные появятся только к концу марта.

В преддверии весенней посевной Украина уже обратилась к международным партнерам, которые могут предоставить самоходные машины для разминирования. "Есть цель максимально успеть разминировать эти территории не позднее середины мая... Есть риск, что около полумиллиона гектаров может быть не засеяно из-за проблематики минирования агрессором", – рассказал Высоцкий.

В то же время, по его словам, Украине точно хватит семян. Их производство находится в основном в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях. Ни один из этих регионов не попадал в оккупацию, а потому аграрии там смогли посеять селекционные материалы и собрать урожай.

Как сообщал OBOZREVATEL, аграрии видят другие угрозы для проведения весенней посевной кампании в 2023 году. Хлеборобы жалуются, что таможня завышает стоимость удобрений при оформлении деклараций, что приводит к задержке поставок.

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