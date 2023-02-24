Польские полицейские 5 месяцев тайно разминировали Киевскую область: появились подробности спецоперации

В течение пяти месяцев 98 польских полицейских, прошедших специальную подготовку по разминированию, принимали участие в секретной миссии в Украине. Они работали на территориях, освобожденных от российских войск, чтобы обезопасить их для мирных жителей и позволить им вернуться домой.

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Об этом сообщило издание Wirtualna Polska. Миссия началась после прошлогоднего обращения украинцев к членам группы ATLAS.

Согласно сообщению издания, уже несколько месяцев назад оно получило информацию о том, что польская полиция проводит секретную миссию в Украине по разминированию территорий, которые были освобождены от российских войск. Однако, издание решило не публиковать эту информацию до тех пор, пока не получило официального подтверждения о том, что все участники миссии находятся в безопасности.

Миссия началась после прошлогоднего обращения украинцев к членам группы ATLAS – полицейской оперативной группы, объединяющей специальные контртеррористические подразделения Европейского Союза.

По просьбе украинцев, на деоккупированные территории Киевщины были направлены специалисты в области пиротехники для проведения работ по разминированию территории, освобожденной от российских войск. Эта территория была заминирована в результате военных действий, и поэтому стала небезопасной для прохода. Благодаря этой миссии удалось вернуть контроль над ранее заброшенными местами и обеспечить безопасность местных жителей и военных.

По словам издания, украинская армия не имеет достаточного количества специалистов, чтобы быстро и эффективно справиться с задачей разминирования территории. Военные саперы из стран НАТО также не могут быть задействованы в этом процессе, поскольку это может быть воспринято Россией как провокация. В связи с этим, для решения этой проблемы было принято решение отправить полицейских пиротехников.

В летний период 2022 года был организован Гуманитарный контингент полиции, состоящий из волонтеров, являющихся сотрудниками независимых антитеррористических подразделений полиции. Они были направлены в Украину по решению министра внутренних дел и администрации.

В группу входили пиротехники, медики и члены боевых групп, задачей которых была защита членов польской миссии. Сотрудники полиции также взяли с собой двух собак, обученных обнаружению взрывчатых веществ.

За почти пять месяцев работы польские полицейские убрали в общей сложности 2 000 опасных предметов, включая противотанковые и противопехотные мины, а также очистили дороги и поля.

Важно отметить, что за весь период действия миссии ни один из участников контингента не пострадал. Однако в последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии, частично обусловленное разведывательной информацией о планируемом наступлении России. В среду все члены польского контингента благополучно вернулись в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала деоккупации Киевской области правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах. Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

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