В Киевской области работники во время уборки промышленной зоны нашли мину к САУ 'Нона'. Фото и подробности

В Бучанском районе Киевской области работники при уборке промышленной зоны обнаружили минометную мину в САУ "Нона-С". Взрывоопасную находку изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"При уборке территории в промышленной зоне одного из населенных пунктов Бучанского района области, работники обнаружили смертельно опасный предмет. Как оказалось, это была минометная мина "НОНА" калибра 120 мм", – уточнили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что на место происшествия немедленно прибыли саперы, успешно обезвредившие угрозу.

Самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С" – основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантовная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушнодесантных войск на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области жители одного из населенных пунктов обнаружили на поле остатки ракеты X-55. Чтобы изъять "находку" на место вызвали саперов.

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