В Киевской области на мужчину обрушилась стена жилого дома. Подробности ЧП и фото

В селе Руде Село Киевской области на местного жителя обрушилась стена частного жилого дома. Чтобы достать мужчину из-под завалов, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, 10 декабря в 11:38 в них поступило сообщение о необходимости оказания помощи местному жителю в селе Руде Село Володарской территориальной громады.

"По прибытию выяснилось, что на мужчину 1986 года обрушилась стена частного жилого дома. Спасатели достали мужчину из-под завала и оказали помощь в транспортировке пострадавшего в машину экстренной медицинской помощи", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а еще 20 эвакуировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в офисном здании. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, заблокированную на четвертом этаже.

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