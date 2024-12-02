В Киевской области произошел пожар в жилом доме: двух человек спасли, а еще 20 – эвакуировали. Фото

В Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а еще 20 – эвакуировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в понедельник, 2 декабря, в 3:28 к ним поступило сообщение о пожаре в городе Белая Церковь на Александрийском бульваре. На месте происшествия было установлено, что произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного дома.

"Специалисты Службы спасения провели эвакуацию 20 жителей из подъезда. Также во время разведки в квартире были обнаружены двое пострадавших без сознания. Их направили в местную больницу №2 города Белая Церковь. Мужчина с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и ожоги верхних и нижних конечностей. Женщина – с предварительным диагнозом отравления продуктами горения. Пожар был ликвидирован в 3:54", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе столицы в пожаре погибли два человека. Возгорание возникло в одной из квартир на шестом этаже 11-этажного жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева утром 1 декабря вспыхнул рынок во время воздушной атаки РФ на столицу. Причиной стали не вражеские дроны, ее будут устанавливать правоохранители.

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