В Киеве бойцы ГСЧС спасли женщину, которая во время масштабного пожара была заблокирована в помещении. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар в офисном здании. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, заблокированную на четвертом этаже.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 3 декабря, в 7:19 им поступило сообщение о пожаре в переулке Охотничьем.

"Произошло возгорание в офисном помещении на четвертом этаже с распространением огня на пятый этаж и крышу здания. Бойцы ГСЧС спасли женщину, которая была заблокирована на четвертом этаже. Пострадавшая передана медикам с последующей госпитализацией. В 08:53 пожар на площади 150 кв. м был ликвидирован", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе столицы в пожаре погибли два человека. Возгорание возникло в одной из квартир на шестом этаже 11-этажного жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а еще 20 эвакуировали.

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