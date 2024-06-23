В Киевской области мужчина нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Подробности и фото

В селе Демидов Киевской области местный житель нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Чтобы изъять взрывоопасные предметы, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боеприпасы были вывезены и обезврежены.

По словам спасателей, в субботу, 22 июня, житель села Демидов Вышгородского района Киевской области нашел на собственном подворье опасные предметы.

"Приехав на место происшествия, пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям идентифицировали обе находки как артиллерийские снаряды калибра 30 мм", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в понедельник, 17 июня, мужчина обнаружил во время работ в частном хозяйстве противопехотную осколочную гранату. Чтобы изъять боеприпас, на место вызвали саперов.

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