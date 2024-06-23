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В Киевской области мужчина нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
1,6 т.
В Киевской области мужчина нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Подробности и фото

В селе Демидов Киевской области местный житель нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Чтобы изъять взрывоопасные предметы, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боеприпасы были вывезены и обезврежены.

По словам спасателей, в субботу, 22 июня, житель села Демидов Вышгородского района Киевской области нашел на собственном подворье опасные предметы.

В Киевской области мужчина нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Подробности и фото

"Приехав на место происшествия, пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям идентифицировали обе находки как артиллерийские снаряды калибра 30 мм", – добавили в ГСЧС.

В Киевской области мужчина нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Подробности и фото
В Киевской области мужчина нашел на собственном дворе два артиллерийских снаряда. Подробности и фото

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области в понедельник, 17 июня, мужчина обнаружил во время работ в частном хозяйстве противопехотную осколочную гранату. Чтобы изъять боеприпас, на место вызвали саперов.

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