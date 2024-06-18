Под Киевом мужчина во время работ выкопал противопехотную осколочную гранату. Фото

В Бучанском районе Киевской области в понедельник, 17 июня, мужчина обнаружил во время работ на частном хозяйстве противопехотную осколочную гранату. Чтобы удалить боеприпас на место, вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Опасную находку вывезли и обезвредили.

"17 июня, во время работ на частном хозяйстве в селе Горенко Бучанского района Киевской области, местный житель наткнулся на подозрительный предмет, похожий на боеприпас. Быстрая реакция и действия мужчины, вызвавшего экстренные службы, позволили нашим пиротехникам вовремя прибыть на место происшествия и безопасно изъять ручную осколочную гранату Ф-1", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева местный житель обнаружил в мусорном баке предмет, похожий на гранату. Чтобы изъять боеприпас, на место происшествия вызвали саперов.

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