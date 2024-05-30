В Киеве мужчина нашел в электрощитовом доме гранату. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева мужчина во время ремонтных работ нашел в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату. Кроме того, там были вероятные патроны к автомату.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Взрывоопасную находку изъяли саперы.

"Жители столицы продолжают обнаруживать опасные находки. В Соломенском районе на линию 112 обратился мужчина, который сообщил, что во время проведения ремонтных работ в электрощитовой коробке увидел предмет, внешне похожий на гранату и вероятные патроны к автомату", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные обеспечили охрану места происшествия и вызвали на место следователей и взрывотехников, которые изъяли вероятную опасную находку.

Напомним, в Киеве во время отдыха у реки Днепр мужчина обнаружил пакет с, вероятно, взрывчаткой. На место происшествия вызвали пиротехников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Гостомеле Киевской области местные жители обнаружили во дворе собственного дома гранату, установленную на так называемой "растяжке". На месте происшествия работали полицейские.

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