В Киевской области из-за пожара часть трассы Киев-Одесса затянуло дымом. Фото и видео

Вблизи пгт Терезино Киевской области в субботу, 7 октября, возник пожар на поле, где росла кукуруза. В результате возгорания дымом затянуло часть трассы Киев-Одесса.

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте происшествия уже работают спасатели (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Вот такая сейчас ситуация на трассе "Киев – Одесса". В районе Белой Церкви горит поле",– говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия пожара, в частности, дымом часть трассы. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, загорелись остатки кукурузы на площади 2,5 га вблизи населенного пункта Терезино. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Подольском районе столицы на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой. В Деснянском районе Киева в четверг, 28 сентября, во время движения загорелась легковушка. На место оперативно приехали спасатели, однако машина выгорела дотла.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Киева в субботу, 7 октября, во время движения загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на Житомирской трассе.

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