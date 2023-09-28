В Киеве на Троещине во время движения загорелась легковушка. Видео

В Деснянском районе Киева в четверг, 28 сентября, во время движения загорелась легковушка. На место оперативно приехали спасатели, однако машина выгорела дотла.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину пожара установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Прямо сейчас пылает авто Daewoo Lanos на перекрестке Рональда Рейгана (бывшая Теодора Драйзера. – Ред.) и Оноре де Бальзака. Подъехало две пожарные машины", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном в сети видео можно увидеть последствия происшествия. Отмечается, что машина полностью загорела. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Стоит добавить, что дым от пожара можно увидеть в разных районах столицы.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 22 сентября, произошел масштабный пожар в помещении сервиса бытовой техники. Огнем охватило территорию площадью 250 квадратных метров. В селе Юровка Киевской области произошел взрыв газа, после чего загорелось хозяйственное здание. В результате пострадал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Богдановка Киевской области во вторник, 26 сентября, произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека.

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