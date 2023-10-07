На выезде из Киева во время движения загорелась легковушка: известны подробности. Видео

На выезде из Киева в субботу, 7 октября, во время движения загорелся легковой автомобиль. Событие произошло на Житомирской трассе.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины возгорания легковой машины установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На 16 километре автодороги "Киев – Чоп" произошло возгорание авто. По предварительной информации, без пострадавших. Огонь уже потушили спасатели ГСЧС. Из-за чрезвычайного происшествия временно ограничено движение в направлении Житомира", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия ЧП. На месте происшествия находятся правоохранители, спасатели и медики.

Напомним, в Подольском районе столицы на АЗС загорелся автомобиль Skoda. Событие произошло на улице Набережно-Луговой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в четверг, 28 сентября, во время движения загорелась легковушка. На место оперативно приехали спасатели, однако машина выгорела дотла.

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