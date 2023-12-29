В Киеве полицейские помогли потушить пожар в многоэтажке и задержали предполагаемого поджигателя. Видео

В Киеве полицейские помогли потушить пожар в многоэтажке и задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался родственник владелицы квартиры, где произошло возгорание.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Злоумышленник был задержан и передан следователям.

"Мы получили сообщение о пожаре в одной из многоэтажек. Прибывшие на место патрульные увидели густой дым из квартиры на 4-м этаже. Полицейские Петр Надкреничный, Ольга Смирнова, Сергей Гайдамаха и Назар Рымарук оперативно эвакуировали жителей дома во двор и помогли спасателям потушить пламя", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что поджог мог совершить родственник заявительницы, предоставившей описание его внешности. Обследуя прилегающую к дому территорию, патрульные обнаружили предполагаемого нарушителя, подходящего под описание заявительницы, и пустую канистру из-под бензина.

"Инспекторы задержали мужчину и доставили его в управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации его действиям", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе столицы произошел пожар в многоэтажном доме. Еще до приезда спасателей из горящей квартиры на 14-м этаже выпрыгнул и погиб мужчина.

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