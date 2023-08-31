В Киевской области горели дом, гараж и легковушка: владелец ремонтировал газовое оборудование авто. Фото

В селе Хотов в Киевской области загорелись частный дом, гараж и автомобиль. Как оказалось, пожар возник когда владелец легковушки ремонтировал газовое оборудование машины.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Событие произошло в среду, 30 августа.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Хотов.

"Предварительно было установлено, что 54-летний житель Обуховщины занимался ремонтом автомобиля. Во время этого произошло возгорание легковушки с последующим опрокидыванием пламени на гаражное помещение и деревянный дом. В результате пожара мужчина получил ожоги", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара.

Напомним, в пгт Бородянка Киевской области произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 5-летнего мальчика и его маму, которые не могли самостоятельно покинуть квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 28 августа, произошел пожар в отселенном одноэтажном здании по улице Дмитровской, вблизи городского цирка. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

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