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В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
3,4 т.
Событие произошло на улице Дмитровской

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 28 августа, произошел пожар в отселенном одноэтажном здании по улице Дмитровской, близ городского цирка. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео

"Пожар произошел в 1-этажном отселенном здании на улице Дмитровской, 4. Сейчас огонь уже локализовали на площади 150 квадратных метров. Ликвидация продолжается", – рассказал наш собеседник.

В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео
В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия возгорания. В частности, из соображений безопасности спасатели перекрыли движение по улице.

В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео
В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео
В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео
В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео

Напомним, в Печерском районе Киева в пятницу, 25 августа, произошел масштабный пожар в жилом трехэтажном доме. Огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Бородянка Киевской области произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 5-летнего мальчика и его маму, которые не могли самостоятельно покинуть квартиру.

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