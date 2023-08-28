В Киеве вблизи цирка произошел пожар: все подробности. Видео

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 28 августа, произошел пожар в отселенном одноэтажном здании по улице Дмитровской, близ городского цирка. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причину возгорания установят правоохранители (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пожар произошел в 1-этажном отселенном здании на улице Дмитровской, 4. Сейчас огонь уже локализовали на площади 150 квадратных метров. Ликвидация продолжается", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия возгорания. В частности, из соображений безопасности спасатели перекрыли движение по улице.

Напомним, в Печерском районе Киева в пятницу, 25 августа, произошел масштабный пожар в жилом трехэтажном доме. Огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пгт Бородянка Киевской области произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли 5-летнего мальчика и его маму, которые не могли самостоятельно покинуть квартиру.

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