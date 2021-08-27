В Киеве заминировали здание Печерского суда: сотрудников и посетителей эвакуировали

В Киеве в пятницу, 27 августа, неизвестный заминировал здание Печерского районного суда. На место происшествия вызвали взрывотехников.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания.

"Поступило сообщение о том, что "будет взрыв вещества для того, чтобы разрушить государственное имущество". Взрыв должен был произойти с 14:00 до 15:00", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева нам подтвердили информацию о происшествии.

"Пришло письмо на электронную почту одной из служб столицы с сообщением о минировании. Из здания эвакуировали 120 человек, на место происшествия вызвали представителей профильных служб", – рассказали в полиции.

Видео дня

Напомним, в столице в четверг, 5 августа, правоохранители перекрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Пассажиров попросили покинуть станцию из-за того, что был найден подозрительный предмет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 26 августа, из-за сообщения о минировании временно прекратил работать Киевский апелляционный суд. Посетители и работники были эвакуированы.