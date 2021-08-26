В Киеве срочно эвакуировали сотрудников Киевского апелляционного суда: на месте работают взрывотехники

В Киеве в четверг, 26 августа, из-за сообщения о минировании временно прекратил работать Киевский апелляционный суд. Посетители и работники были эвакуированы.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. На место происшествия вызвали правоохранителей и представителей других профильных служб.

"26 августа 2021 года поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда. Суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о минировании.

"Люди были эвакуированы, а взрывотехники преступили к осмотру территории и помещений суда", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в среду, 28 апреля, к правоохранителям поступило сообщение о минировании здания Верховной рады Украины. По результатам проверки взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 5 августа, правоохранители перекрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Пассажиров попросили покинуть станцию из-за того, что был найден подозрительный предмет.