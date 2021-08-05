В Киеве из-за ЧП в метро людей выводили на улицу. Фото, видео и эксклюзивные подробности

В Киеве в четверг, 5 августа, правоохранители перекрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Пассажиров попросили покинуть станцию из-за того, что был найден подозрительный предмет. После проверки переход открыли.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На место происшествия вызывали взрывотехников.

Как уточнили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", проверкой находки занимались правоохранители.

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В пресс-службе полиции Киева подтвердили информацию об инциденте и отметили, что происхождение неизвестного предмета устанавливается.

"Сейчас событие должным образом зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений в управлении полиции в метрополитене. После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация", – подчеркнули в полиции.

Позднее в пресс-службе метрополитена сообщили, что проверка пересадочного узла была завершена.

"Метрополитен работает в обычном режиме. Спасибо за понимание", – резюмировали в метро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 25 июня, на станции метро "Майдан Незалежности" на рельсы упал пассажир. В результате происшествия было остановлено движение на всей Оболонско-Теремковской линии.