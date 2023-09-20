В Киеве задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и разбил стекло авто. Фото

В Шевченковском районе Киева задержали пьяного мужчину, который угрожал прохожим ножом. Кроме того, он разбил окно в автомобиле, а затем пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На злоумышленника составили сразу три админпротокола и передали его следователям.

"Событие случилось на днях в Шевченковском районе. Полицейские получили вызов о мужчине, который разгуливает по улице с ножом в руках и угрожает прохожим, а также разбил окно в автомобиле. Прибыв на место, инспекторы встретили заявителей, предоставивших детальное описание обидчика", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

Во время обследования близлежащей территории возле одного из домов патрульные заметили мужчину, похожего по ориентировке. Последний, увидев полицейских, пытался скрыться и забежал в подъезд.

Правоохранители установили, в какой квартире проживает этот гражданин, поднялись туда и задержали его. На нарушителя составили админматериалы за злостное неповиновение законному требованию полицейского, мелкое хулиганство и распитие алкоголя или появление в общественном месте в пьяном виде.

Напомним, в Борисполе Киевской области в понедельник, 4 сентября, правоохранители остановили легковушку, водитель которой нарушил ПДД. У мужчины были признаки наркотического опьянения, он пытался дать инспекторам взятку, чтобы "решить" вопрос на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи поселка Чайки Киевской области из-за нарушения ПДД правоохранители остановили грузовик, у водителя которого были признаки опьянения. Прибор Драгер обнаружил в крови мужчины 2,61 промилле алкоголя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!