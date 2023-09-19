Под Киевом остановили пьяного водителя грузовика: в крови обнаружили алкоголь, эквивалентный 0,5 бутылки водки. Фото

Вблизи поселка Чайки Киевской области из-за нарушения ПДД правоохранители остановили грузовик, у водителя которого были признаки опьянения. Прибор "Драгер" обнаружил в крови мужчины 2,61 промилле алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штраф и отстранили от вождения.

"Вчера (18 сентября. – Ред.), около 18:00, на автодороге Киев – Ковель патрульные поселка Чайки остановили грузовой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения", – рассказали в пресс-службе.

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По словам правоохранителей, мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер". Результат – 2,61 промилле. На него был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Отметим, что, по словам нашего собеседника в правоохранительных органах, такой уровень алкоголя в крови эквивалентен около 0,5 литра водки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяному водителю Chevrolet Camaro, которого остановили за нарушение ПДД, выписали штрафов более чем на 58 тыс. грн. Также у него нашли пакетик, по его словам, с амфетамином.

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