Под Киевом патрульные остановили водителя-нарушителя ПДД: был под наркотиками и предлагал взятку. Фото

В Борисполе Киевской области в понедельник, 4 сентября, правоохранители остановили легковушку, нарушившую ПДД. Водитель, у которого были признаки наркотического опьянения, пытался дать инспекторам взятку, чтобы "решить" вопрос на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит не только штраф, но и уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, 4 сентября в Борисполе они заметили автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Во время общения с водителем охранники порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр у врача-нарколога водитель категорически отказался, но предложил патрульным 100 долларов во избежание ответственности. Инспекторы предупредили мужчину об уголовной ответственности, предусмотренной за такие действия. После чего, водитель продолжал настаивать на своем и предлагать денежные средства в значительно большем размере", – уточнили в пресс-службе.

На нарушителя был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен). Кроме того, за предложение взятки патрульным злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева во время комендантского часа заметили женщину и мужчину, гулявших с 9-месячным сыном во время комендантского часа. Как оказалось, супруги вели себя неадекватно и имели признаки наркотического опьянения.

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