В Киеве взорвался катафалк: известны подробности. Фото

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв в салоне катафалка. По предварительной версии, причиной ЧП стала неполадка с газовым баллоном, который был внутри автомобиля.

Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидент случился на улице Волжской.

"ЧП в Киеве на улице Волжской. В автомобиле-катафалке взорвался газовый баллон. Предварительно, пассажиров в салоне не было", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, в результате взрыва у машины был поврежден салон, а также "вылетели" окна. Сообщается, что авто затушили с помощью огнетушителей.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области фиксируется существенное увеличение количества пожаров в экосистемах и открытых территориях.

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 мая, возник пожар. Сообщалось, что на одном из озер загорелся камыш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 6 мая, произошел масштабный пожар. Во время ликвидации возгорания бойцы ГСЧС спасли 5 человек и еще 98 – эвакуировали.