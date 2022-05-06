В Киеве возник масштабный пожар: 5 человек спасли и еще 98 – эвакуировали. Фото

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 6 мая, произошел масштабный пожар. Во время ликвидации возгорания бойцы ГСЧС спасли 5 человек и еще 98 – эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГСЧС. Инцидент случился на улице Бродовской.

На месте происшествия спасатели установили, что огонь распространился на втором и третьем этажах трехэтажного здания, а также его кровле.

"Тушение пожара значительно осложнялось тем, что на данной территории отсутствует противопожарное водоснабжение. Бойцы были вынуждены тратить время на прокладку дополнительных шлангов для обеспечения бесперебойной подачи воды из природного водоема для тушения. В 6:45 пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров и в 7:29 – ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

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Во время ликвидации пожара были спасены 5 человек и эвакуированы 98 человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания установят правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, спасатели локализовали возгорание сухой травы в Зоне отчуждения на Киевщине, которое возникло 4 мая.