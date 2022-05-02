На Киевщине фиксируют рост количества пожаров в экосистемах

В Киевской области фиксируют существенное увеличение количества пожаров в экосистемах и открытых территориях. В частности, только за последние сутки, 1 мая, в регионе произошло 5 возгораний.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Там напомнили, что за сжигание сухостоя предусмотрена ответственность.

"На днях в Киевской области в разы увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях: горят торфяные залежи и мусор (любите ли вы сами этим дышать?). Так, только за последние сутки в области было зафиксировано 5 случаев возгораний травяного настила на площади более 5 га, мусора – 0,5 га и торфа – 0,8 га", – рассказали в ГСЧС.

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В пресс-службе добавили, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди.

"Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что выжигание украинской земли – преступление, за которое предусмотрена ответственность", – резюмировали в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 мая, возник пожар. По предварительной информации на одном из озер загорелся камыш.