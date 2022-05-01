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В Киеве на Троещине загорелся камыш: дым от пожара виден из далека. Фото и видео

Олег Тимченко
Происшествия
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На Троещине загорелся камыш

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 мая, возник пожар. По предварительной информации на одном из озер загорелся камыш.

Об этом сообщили в социальных сетях. На территории столицы запрещено сжигать сухостой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сильно горит камыш на Троещине (не прилет). Также горят некоторые деревья", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, что над домами видны большие клубы дыма.

По предварительной информации на одном из озер загорелся камыш.
Видео дня
Над домами видны большие клубы дыма.

Добавим, на период действия военного положения населению запретили посещать леса в Киеве, а также въезжать в них на транспорте.

Напомним, в Васильковском районе Киевской области в четверг, 24 марта, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов произошел пожар в складском помещении. Огонь распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области в пятницу, 22 апреля, возник пожар в Свято-Покровской церкви. Возгорание случилось на площади 10 квадратных метров