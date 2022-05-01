В Киеве на Троещине загорелся камыш: дым от пожара виден из далека. Фото и видео
В Деснянском районе Киева в воскресенье, 1 мая, возник пожар. По предварительной информации на одном из озер загорелся камыш.
Об этом сообщили в социальных сетях. На территории столицы запрещено сжигать сухостой (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Сильно горит камыш на Троещине (не прилет). Также горят некоторые деревья", – говорится в сообщении.
На опубликованных снимках можно увидеть, что над домами видны большие клубы дыма.
Добавим, на период действия военного положения населению запретили посещать леса в Киеве, а также въезжать в них на транспорте.
Напомним, в Васильковском районе Киевской области в четверг, 24 марта, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов произошел пожар в складском помещении. Огонь распространился на площади более 4 тысяч квадратных метров.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области в пятницу, 22 апреля, возник пожар в Свято-Покровской церкви. Возгорание случилось на площади 10 квадратных метров